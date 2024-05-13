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الإثنين 13 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننشر مناظرة النيابة لـ"نقاش" تخلص من حياته بالزيتون

ارشيفية
ارشيفية
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كشفت مناظرة النيابة لجثة نقاش تخلص من حياته في الزيتون أنه توفي نتيجة إصابته بكسور متفرقة في أنحاء الجسم وكسر بالجمجمة، تهشم و سحجات بجسده.

وكشفت التحقيقات الأولية أن نقاش   تخلص من حياته بسبب ازمة نفسية وتفكيره في المال و عدم قدرته علي تجهيز ابنته للزواج .

تلقى قسم شرطة الزيتون بالقاهرة بلاغا من الأهالى بوجود جثة باحد الشوارع بدائرة القسم ، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة ، وعثر علي جثة المتوفي  وبعمل التحريات تبين قفزه من الطابق الحادى عشر من شقة يعمل بها.

ونقلت الأجهزة المعنية الجثمان للمشرحة، تحريات رجال المباحث كشفت عن سبب مأساوى لتخلص النقاش من حياتتخ حيث تبين أنه يعمل فى النقاشة ويتردد منذ أسبوع على الشقة التى قفز منها للقيام بأعمال النقاشة  ، وفى يوم الواقعة توجه للشقة وقفز من البلكونة ليسقط من الطابق ال11 وتوفى على الفور . ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر المحضر اللازم .

التحقيقات جثة باحد الشوارع قسم شرطة الزيتون