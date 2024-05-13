طلب تحريات حول ضبط طالب دهس شخص في النزهة

تباشر نيابة النزهة التحقيق مع طالب متهم بدهس شخص أسفل عجلات سيارته أثناء عبوره شارع بمنطقة النزهة.

وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ) متوفى إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب ، مقيم بمحافظة القاهرة).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.