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الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

طلب تحريات حول ضبط طالب دهس شخص في النزهة

ارشيفية
ارشيفية
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تباشر نيابة النزهة التحقيق مع طالب متهم بدهس شخص أسفل عجلات سيارته أثناء عبوره شارع بمنطقة النزهة.
وكلفت المباحث الجنائية بإجراء التحريات حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص ) متوفى إثر إصطدام سيارة مجهولة به حال عبوره الطريق بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها (طالب ، مقيم بمحافظة القاهرة).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

المباحث الجنائية تحديد وضبط السيارة دهس شخص قسم شرطة النزهة