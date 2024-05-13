أشرف زكي عن أزمته مع طارق الشناوي: بيتهمني في شرفي.. فيديو

كشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، آخر تطورات أزمته مع الناقد الفني طارق الشناوي، موضحًا أنه تقدم ببلاغ جديد للنائب العام بسبب مقالة الشناوي الأخيرة التي وجه له اتهامات مباشرة لو ثبتت سيتم سجنه بسببها.

وأضاف أشرف زكي، خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه تقدم اليوم ببلاغ جديد اليوم ضد الناقد طارق الشناوي بسبب مقاله الأخير، موضحًا أن الأخير وجه له اتهام لو ثبت سيتم سجنه، كما أنه تواصل مع نقيب الصحفيين ورئيس تحرير الجريدة التي تم نشر فيها المقالة للدفاع عن نفسه حول ما كتب عنه، كما أن البلاغ بصفته كونه نقيب الممثلين وليس بصفة شخصية».

وأشار أشرف زكي إلى أن التحقيقات في النيابة تأخذ مجرها الطبيعي ولكنه لم يدلي بأي معلومات حول التحقيق لحين الانتهاء منه، وبعدها ستخرج نتائج التحقيق للنور، مردفًا: «انتظر حكم القضاء في هذا الأمر، طارق الشناوي بيتهمني في شرفي، ولن أترك حقي ولن اتنازل عن البلاغ».

وأردف أشرف زكي: «كلام طارق الشناوي لو ثبت سيتم سجني، ومن حقي اتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد هذا الكلام الذي يمس شرفي».