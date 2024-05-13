مفاهيم قرآنية أساسية

الإثنين 13/مايو/2024 - 06:44 م

مهم أن نعرف بعض المفاهيم التى وردت فى كتاب الله كى نستطيع فهم كتابه بصورة أدق، وقبل أن نبدأ نقول: إن مكونات كتاب الله ثلاثة: الرسالة (الآيات المحكمات وتفصيلها + أمارة ألوهية الرسالة وانها من عند الله (النبوة) (القرآن) (الآيات البينات) + (السبع آيات المثانى) + قصة النبى محمد وقومه) ولندخل إلى شرح بعض المفاهيم المهمة والأساسية فى كتاب الله.

1- الكتاب

هو كل كتاب الله من الفاتحة إلى سورة الناس 6236 آية، ويحوى بداخله كتبا، وقد تأتى كلمة كتاب بمعنى كتاب الرسالة فقط الذى بداخل كتاب الله فكتاب الله هو كتاب يحوى كتب قال تعالى قاصدا كتاب الرسالة فقط الذى بداخل كتابه فى سورة هود الآية 1 (الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) (1) وهنا المقصود كتاب المحكمات فقط اى الاحكام الذى حكم بها الله على الناس أي الرسالة فقط.

2- أم الكتاب

هى الرسالة فقط وتتكون من (الدين + الشريعة) وهى جزء من الكتاب وهى الآيات التى تحوى أحكاما على الناس، ويسميها ربى (الآيات المحكمات) وعددها 19 آية فقط تحوى 26 محكم احكمهم الله على الناس الدين ويحوى 11 محكما وتفصليهم + الشريعه وتحوى 15 محكم بالاضافة إلى تفصيلهم ولكل آية محكمة مجموعة من آيات التفصيل طبعا تشرح مااحكم الله علينا وتفصله والرسالة (محكم وتفصيل) تصل إلى 1200 آية فقط

وكل موضوع من موضوعات الدين ال11 أو الشريعة موضوعات الشريعه 15 له آية محكمة + مجموعة من آيات التفصيل تشرحه للناس، ولايوجد محكم واحد او موضوع واحد دون تفصيل واصغر موضوع وردت بشانه آيات تفصله هو محكم الصيام وله 3 آيات تفصيل فقط ومثله محكم (عدم قتل الابناء من املاق) وله 3 ايات فقط تفصله ثم محكم الوصية او الارث وهم نظامان لنقل التركة احدهما وانت حى وهو الاساس فى انتقال التركة والثانى حالة موتك دون ان توزع تركتك وكل محكم منهم تفصله 5 ايات تفصيل ثم محكم (الوفاء بالكيل والميزان) وتفصله 9 ايات تفصيل يليه 3 محكمات كل منهم وردت له 11 اية تفصيل وشرح وهى محكم (الاحسان للوالدين) ومحكم (الجهاد) ومحكم (الربا) ومحكمين لكل منهما 13 اية تفصيل وهما (قتل النفس) و(الطاعة المقرونه لله ورسوله) ثم محكم (القتال) وله 16 اية تفصيل ثم محكم (الاقساط فى اليتامى) ومحكم (الحج) ولكل منهما 20 اية تفصيل وبيان ومحكم (محرمات الطعام) 24 اية تفصيل ومحكم (الوفاء بالعهد) 26 وله اية تفصيل ومحكم (الاثم والبغى بغير الحق) وله 27 اية تفصيل، ومحكم (شهادة الزور) 28 ومحكم (التقول على الله) وله 39 اية تفصيل وشرح ومحكم (الزواج) وضمنه الطلاق وله 42 اية تفصيل ومحكم (تحريم الفواحش) 54 اية تفصيل ومحكم (الامر بالمعروف) وله 76اية تفصيل ومحكم( الانفاق) وله 108 اية تفصيل وشرح ومحكم (عدم الشرك بالله) وله 232 اية تفصيل وشرح ومحكم (العبادة والاستعانه) وله 386 اية تفصيل وشرح، قال تعالى (.. وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (12) الاسراء

قال تعالى (وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ ۖ.. ﴿٤٤ فصلت﴾

وقال تعالى وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ ﴿٥٥ الأنعام﴾

وقال تعالى (الر ۚ كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِن لَّدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ) ﴿١ هود﴾

وقال تعالى (كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ) ﴿٣ فصلت﴾

وقال تعالى (وَلَقَدْ جِئْنَاهُم بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ) ﴿٥٢ الأعراف﴾

وقال تعالى (وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ) ﴿١٧٤ الأعراف﴾

وقال تعالى ( كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ) ﴿٢٨ الروم﴾

3- القرآن أو الآيات البينات

ويسميه الله فى المصحف (الحديث) ( اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ ۗ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا) (87) النساء

والقرآن هو أضخم مكونات الكتاب، وسمى الكتاب كله به وهو دليل وامارة ألوهية (الرسالة) وهو نبوة النبى محمد (ص) ويزيد على 4500 اية ويحوى قصتى (خلق الكون) وهى احداث كونية و(خلق الانسان) و(قصص نبوى قديم) عبارة عن محطات مهمة فى تطور البشرية، وهى احداثا انسانية وايات تصف الكتاب وايات مستقبلية غيبية عن الساعة والقيامة والحساب وقوانين الله وسننه ويسمي ربى القرآن (الحديث) لانه عبارة عن احداثا كونية وأحداثا انسانية (القصص) وحديث هذه مشتقة من أحداث لانه القرآن نوعين من الاحداث آحداث كونية واحداثا انسانية ويسمي ربى اياته الايات البينات وهو قرآن لانه (يقرن) بين احداث كونية واخرى انسانية يقرن ايضا بين أسرار من مخزنين ربانيين المخزن الربانى (اللوح المحفوظ) ومن المخزن الربانى (الامام المبين) أيضا والقرآن نزل كأمارة على ألوهية الرسالة ودليل أنها من عند الله

4- الفرقان

(الصراط المستقيم)

ليس هو القرآن طبعا ولكنه هو الذى يفرق بين المسلم والمجرم بين المتصل بالله وقاطع الصلة بالله وهو مجموعة المحرمات ال9 لكل اهل الارض والتى يسميها ربى عند اتباع الشريعه الخاتمة الصراط المستقيم الواردة فى سورة الانعام الايات (151 و152 و153) وعند المسيحيين اسمه (الحكمة) اى الاخلاق الدينية، وعند اتباع موسى يعرف ب(الوصايا) وعند كل أهل الكتاب يسميه الله (بالفرقان) فى كتابه وعلامة ودليل اتصالك بالله كمحمدى او كمسيحى أو كيهودى هو مدى التزامك بما حرم بفرقانه الفارق الذى يميز المتصل وقاطع الصلة (الملحد بلغتنا الدارجة) ويفرق بينهما قال تعالى: {قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} [الأنعام: 151 – 153].

5- العروة الوثقى

أى العقد مع الله وهناك عقدان او (عروتان) فى كتاب الله الاولى عروة الدين (لقمان 22) والثانية عروة الشريعه (البقرة 256)

وكل عروة تتكون من عنصران مربوطان ومقرونان لاينفصلان

العروة الوثقى الاولى أو عروة الدين أو العقد مع الله بشأن الدين ( اسلام مقرون مربوط بإحسان) حيث لاينفع اسلام فقط أو إحسان فقط لابد من الاثنين معا

وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ ۗ وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (22) لقمان

ولكن ماذا يعنى الاحسان فى عربية القرآن؟!

6- الاحسان

والله يحب المحسنين

الإحسان مصطلح مركب عرفه الله فى سورة آل عمران بأنه يتكون من (3 سلوكيات) انفاق وعطاء فى كل الظروف +كظم غيظ عن من يتجاوز فى حقك أو يظلمك + عفو وعدم ميل لحساب من ظلمك او اخطأ فى حقك فهذه مهمة الله ودوره (الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ) (134) وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ (135)آل عمران

7- العروة الوثقى للشريعة

عقد الانتساب إلى الشريعة الخاتمة

أن تكون من ضمن المحمديين المؤمنين بالرسول الخاتم وهى واردة فى سورة البقرة 256

وتتأسس على عنصران مقرونان مربوطان لا يمكن أنفصالهما، هى عروة لانفصام لها كفر بالاكراه بكل ألوانه تجاه الاخرين او مايسميه المصحف الكفر بالطاغوت أولا + ايمان بالله تاليا

وعليك أن تدقق فى الترتيب الالهى فالكفر بالاكراه لابد ان يسبق الايمان بالله، أى قبل أن تنتسب للمحمديين عليك ان تكفر أولا بكل أنواع الاكراه وبشتى صوره، لاتكره أولادك أو زوجتك أو اخوتك أو موظفين عندك الخ على فعل أى شئ بالاكراه ممنوع قال تعالى (لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ۖ قَد تَّبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ ۚ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (256) البقرة