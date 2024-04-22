ألكسندر عون يكتب: مسيحيو الشرق «2/2».. المسيحيون الفلسطينيون لعبوا دورًا رئيسيًا فى الحركة الوطنية

منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى ظهور تنظيم الدولة الإسلامية فى بلاد الشام عام ٢٠١٤، تأرجح السكان المسيحيون بين الأمل واليأس، بين الولادة الجديدة والمنفى. خلال قرن من التغيير الكبير، تولى المجتمع المسيحى غير المتجانس عدة أدوار.

فى بداية القرن العشرين، كان المسيحيون الشرقيون (فى سوريا ولبنان والعراق) يمثلون ربع سكان الشرق الأوسط. واليوم، وفقًا لأحدث التقديرات، تبلغ هذه النسبة حوالى ٤٪.

ومن الناحية النسبية، انخفض هذا الرقم بشكل كبير بسبب ارتفاع معدل المواليد بين المسلمين. ومع ذلك، فإن الديناميكيات الديموغرافية تثبت بوضوح أن عدد السكان المسيحيين، قد ارتفع من ٢ مليون فى عام ١٩١٤ إلى حوالى ١٥ مليونا اليوم.

يتناول هذا الجزء الثانى معطيات قرن من الأسئلة حول جذور مجتمع مسيحى متعدد، ودوره فى التاريخ وتجديده فى مواجهة التهديدات الإقليمية.

من الدولة العثمانية إلى الانتداب الأوروبي

لقد سار تراجع الإمبراطورية العثمانية جنبًا إلى جنب مع تصلب سياستها تجاه الأقليات الدينية. منذ نهاية القرن التاسع عشر، حاولت السلطة المركزية فى إسطنبول حشد جميع المسلمين لقضيتها من خلال فرض الوحدة الإسلامية بين جميع المسلمين.

لكن المواطنين العرب فى الإمبراطورية، من جميع الأديان مجتمعة، يريدون استقلالهم وينظمون أنفسهم سرًا. تحت قيادة المفكرين المسيحيين جورجى زيدان ونجيب عازورى والأخوة سليم وبشارة تقلا والكاتب اللبنانى جبران خليل جبران، تنبثق الأيديولوجية القومية العربية من الوعى وتحاول محو الاختلافات الدينية.

لكن السلطة المركزية قامت بسرعة بقمع المظاهرات. غالبًا ما يتم استهداف المسيحيين ووصفتهم الدولة العثمانية بشكل غير عادل بأنهم عملاء خارجيون. عانى أرمن الإمبراطورية من المذابح منذ نهاية القرن التاسع عشر.

لقد تم استيعابهم فى "العدو الروسي"، لأنهم يشتركون فى نفس الدين الأرثوذكسي. علاوة على ذلك، فى الحرب ضد روسيا منذ عام ١٩١٤، أمر القادة الأتراك بارتكاب مذبحة منهجية ضد الأرمن والأقليات المسيحية الأخرى. تم القضاء على أكثر من ثلثى السكان الأرمن. وفر الناجون إلى روسيا وبلاد فارس آنذاك. إنها أول إبادة جماعية فى القرن العشرين.

ومع سقوط الإمبراطورية العثمانية فى عام ١٩٢٣، أصبح السكان المحليون تحت نير القوى الأوروبية التى تقاسمت بقايا الإمبراطورية المنهارة خلال اتفاقيات سايكس بيكو فى عام ١٩١٦. ورثت فرنسا سوريا ولبنان، فى حين حصلت بريطانيا على العراق والأردن وفلسطين. ونتيجة لذلك، يجد السكان المحليون الذين حلموا بالاستقلال أنفسهم مرة أخرى تحت تأثير قوة طرف ثالث.

ومنذ ذلك الحين، سيطر الإحباط على القوميين العرب المسيحيين والمسلمين. ومن خلال تقسيم الشرق الأوسط، تتعهد باريس ولندن بإضفاء الطابع الإقليمى على المجتمعات. ولم يعد للمسيحيين مصير مشترك وتظهر التوترات داخل المجتمع نفسه.

وحتى اليوم، فإن وصمة العار المرتبطة بالتفويض لها عواقب على الاستقطاب الضعيف للسلطة المركزية. وأمام خيبة الأمل هذه، اندلعت ثورات فى العراق وسوريا ولبنان للمطالبة بسحب القوات الأوروبية. وظهرت رؤيتان تتعارضان بين المسيحيين الشرقيين.

وكلاهما يدعو إلى معارضة شرسة للانتداب لأسباب مختلفة، مثل أنطوان سعادة، اللبنانى الأرثوذكسي، الذى أصبح رسول سوريا الكبرى من خلال إنشاء الحزب الوطنى الاجتماعى السورى فى عام ١٩٣٢.

ويحلم آخرون بدولة لبنانية ذات أغلبية مسيحية من خلال إنكار عروبتها مثل بيار الجميل، مسيحى ماروني، أسس حزب الكتائب اللبنانية عام ١٩٣٦.

وأخيرًا، يفسر عدم التجانس السياسى للمسيحيين عدم وجود توافق بين مختلف أتباع الدين خلال فترة الانتداب.

بين الحلم والواقع

بعد الاستقلال فى الأربعينيات من القرن العشرين، طمح المسيحيون الشرقيون إلى لعب دور قيادى فى الحياة السياسية والاقتصادية فى المنطقة.

فى لبنان، ينص دستور ١٩٢٦، الذى فرضته فرنسا، على أن يكون رئيس الجمهورية اللبنانية من الطائفة المسيحية المارونية. وعلى الرغم من الاستقلال عام ١٩٤٣، تحتفظ فرنسا بحق الإشراف على لبنان.

فى ذلك الوقت، كان المسيحيون يمثلون ٥٢٪ من السكان (حسب تعداد عام ١٩٣٢). التعايش مع المجتمعات الأخرى أمر جيد ولا يوجد تمييز مجتمعى حقيقى خارج الإطار السياسى البحت.

ميشيل عفلق

وفى سوريا والعراق، تنشأ علمانية شرقية بتأثير المفكر المسيحى الأرثوذكسى ميشيل عفلق. والأخير هو مؤسس حزب البعث عام ١٩٤٤. وترسخت هذه الأيديولوجية مع حافظ الأسد فى سوريا منذ عام ١٩٧٠، وفى عام ١٩٦٨ مع صدام حسين فى العراق.

وهى أيديولوجية تؤيد أسبقية العروبة على الانتماء الدينى والمجتمعى والاستقلال عن الغرب. ونتيجة لذلك، يستطيع المسيحيون شغل مناصب ذات مسئولية عالية فى الجيش أو داخل البرلمان. وهذا هو حال طارق عزيز الذى كان نائبًا لرئيس الوزراء ووزيرًا للخارجية فى عهد صدام حسين.

وفى مصر فى عهد جمال عبد الناصر (١٩٥٤-١٩٧٠)، شهدت الطائفة القبطية، التى تمثل أكبر عدد من السكان المسيحيين فى الشرق الأوسط "بعيدًا عن إحصائية المسيحيين فى سوريا ولبنان والعراق"، انتعاشًا، وهو دفعة لكنها قصيرة الأمد فى مواجهة أسلمة المجتمع المتسارعة.

جورج حبش



مع إنشاء دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، لعب المسيحيون الفلسطينيون دورًا رئيسيًا فى الحركة الوطنية. إنهم فى طليعة الكفاح ضد الاحتلال غير الشرعى لفلسطين. جورج حبش هو مؤسس الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

وينشط البعض منهم فى الأدب السياسى مثل إدوارد سعيد ويعملون كمتحدثين باسم الفلسطينيين ضد الاحتلال الإسرائيلي.

نحو التهميش التدريجي

وأدت الهزائم العسكرية العربية ضد إسرائيل (فى الأعوام ١٩٤٨ و١٩٥٦ و١٩٦٧) إلى زعزعة التوازن الطائفى النسبى ودفعت المسيحيين الفلسطينيين إلى تهميش أنفسهم ذاتيًا من الحياة السياسية. تخلق الهجرة الجماعية للفلسطينيين صعوبات اقتصادية واجتماعية داخل البلدان المضيفة (الأردن وسوريا ولبنان).

بسبب الهشاشة والانقسام السياسى فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، انزلق لبنان إلى حرب "أهلية" متعددة الأوجه من عام ١٩٧٥ إلى عام ١٩٩٠. واتحد بعض المسيحيين ضد الفلسطينيين، الذين اعتبروا مسئولين عن هذه الحرب.

ولكن شريحة أخرى من السكان تدعمهم، لأنهم يمثلون الحرب ضد إسرائيل. لقد انفجرت البلاد وشهدت حربًا بين الأشقاء المسيحيين فى عام ١٩٨٩. وبسبب انقسامهم وتأثرهم بالخارج، فقدوا صلاحياتهم السياسية لصالح المسلمين بعد اتفاق الطائف الذى أنهى الحرب فى أكتوبر ١٩٨٩.

وفى مواجهة الإخفاقات والإهانات المتعددة التى عانت منها الدول العربية، بدأ الإسلام المتطرف يتفوق تدريجيًا على القومية العربية بدعم غير رسمى من الغرب. وتنتشر هذه الأيديولوجية بشكل رئيسى بين الطبقات المسلمة السنية الشعبية. يعتبر المسيحى هو العدو لأنه مندمج بشكل غير عادل وخاطئ فى الغرب.

فى مواجهة الإسلاموية

ومع تدمير جهاز الدولة العراقية منذ الغزو الأمريكى عام ٢٠٠٣، أصبح العراق أرضًا خصبة للإسلاميين المتطرفين. وفى الفترة ٢٠١٣-٢٠١٤، ترسخ تنظيم الدولة الإسلامية فى بلاد الشام ودفع مئات الآلاف من العائلات المسيحية إلى طريق المنفى. وفى سبتمبر ٢٠١٣، سقطت قرية معلولا المسيحية فى سوريا فى أيدى إسلاميى جبهة النصرة (فرع تنظيم القاعدة فى سوريا).

وبحسب شهادات الأهالى فإنهم "وصلوا على متن شاحنات صغيرة وهم يصرخون بالمسيحيين لقتلهم". ودمرت الكنائس والمقابر ونهبت المقابر.

واعتبر الإسلاميون، أن المسيحيين الشرقيين هم حصان طروادة للغرب فى الأراضى العربية. وتفرض هذه الدلالات مقارنة زائفة وعبثية بين الغرب والمسيحية، فى حين أن مهد المسيحية يقع فى الشرق.

ويحمى تنظيم الدولة الإسلامية مكاسبه الإقليمية. فى عام ٢٠١٤، مع الاستيلاء على سهل نينوى فى العراق، ذهب السكان الكلدان إلى المنفى خوفًا من التعرض للاضطهاد والمذابح. ويضطر السكان الذين ما زالوا تحت تأثير الجهاديين إلى الاستسلام. إنهم يتحولون ويجب عليهم تطبيق قوانين الشريعة.

وفى أفضل الأحوال، يجب على النساء ارتداء الحجاب، ويجب على الرجال ارتداء ملابس فضفاضة وعدم التدخين. وفى أسوأ الحالات، تعمل النساء المسيحيات كعبيد جنس للجهاديين ويعمل الرجال كعمالة رخيصة بينما يتعرضون للاضطهاد المستمر.

واتخذ آخرون خيارا شجاعا بتشكيل ميليشيات مسلحة لمحاربة الجهاديين فى عام ٢٠١٣. وفى سوريا، تم إنشاء العديد من المجموعات المسيحية الصغيرة فى ضواحى حمص وحلب بمساعدة الروس. وهم يشكلون القوات المساعدة للجيش السورى النظامي. بشكل عام، تسبب وصول داعش فى صدمة معوقة للعديد من السكان المسيحيين.

الطائفية السياسية والتهديد الإرهابى السنى والسياسات الغربية المشكوك فيها تعمل على تهميش المجتمع المسيحي.. اليوم، أكثر من أى وقت مضى، يجب على المسيحيين الشرقيين إعادة هيكلة أنفسهم سياسيًا واقتصاديًا وإبراز خصوصياتهم دون أن ينسوا ضرورة اندماجهم مع أشقائهم المسلمين، إذا كانوا لا يريدون أن يُنظر إليهم بشكل نهائى على أنهم المنسيون فى التاريخ الشرقي.



ألكسندر عون: صحفى فرنسى من أصل لبنانى متخصص فى قضايا الشرق الأوسط.. يستعرض تاريخ مسيحيى الشرق الأوسط، من الاضطهاد على يد الإمبراطورية الرومانية إلى عصر النهضة ومواجهة الإمبراطورية العثمانية.