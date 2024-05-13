بنك التعمير والإسكان يرعى الملتقى التوظيفي الـ15 بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية ملتقى التدريب والتوظيف الخامس عشر بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA، والذي تم عقده خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو الجاري، وذلك ضمن رعايته لسلسلة من الملتقيات التوظيفية لطلاب الجامعات، بهدف إمداد وتعريف طلاب الجامعة وحديثي التخرج الباحثين عن فرص وظيفية بالمعلومات المختلفة في كافة مجالات سوق العمل، وتمكينهم من فهم متطلبات سوق العمل، كجزء من استراتيجية البنك الداعمة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية المتميزة.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية هذا الملتقى، انطلاقاً من حرص البنك على المشاركة في المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب في كافة المجالات، وذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة والتي تمكنهم من دخول سوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية.