ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بنوك

بنك التعمير والإسكان يرعى الملتقى التوظيفي الـ15 بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة

جانب من الملتقي
جانب من الملتقي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شارك بنك التعمير والإسكان في رعاية ملتقى التدريب والتوظيف الخامس عشر بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة MSA، والذي تم عقده خلال الفترة من 11 إلى 12 مايو الجاري، وذلك ضمن رعايته لسلسلة من الملتقيات التوظيفية لطلاب الجامعات، بهدف إمداد وتعريف طلاب الجامعة وحديثي التخرج الباحثين عن فرص وظيفية بالمعلومات المختلفة في كافة مجالات سوق العمل، وتمكينهم من فهم متطلبات سوق العمل، كجزء من استراتيجية البنك الداعمة لتمكين الشباب وخلق فرص عمل لهم، للوصول إلى أفضل الكوادر المصرية المتميزة.

وتأتي مشاركة بنك التعمير والإسكان في رعاية هذا الملتقى، انطلاقاً من حرص البنك على المشاركة في المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب في كافة المجالات، وذلك من خلال دعم طلاب الجامعات وحديثي التخرج الباحثين عن فرص عمل وتقديم فرص تدريبية ووظيفية لهم، بالإضافة إلى إمدادهم بالمعرفة والخبرات اللازمة والتي تمكنهم من دخول سوق العمل وتحقيق تطلعاتهم المهنية.

بنك التعمير والإسكان ملتقى التدريب والتوظيف الخامس عشر جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة توظيف طلاب الجامعات