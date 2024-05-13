الأنبا مقار يشارك باجتماع مجمع آباء إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر

عقد مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اليوم، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية الصعايدة، بحضور الأنبا مقار أسقف الإيبارشية.

وعقب القداس الإلهي التقى نيافته بالآباء الكهنة، ثم ألقى نيافة الأنبا مقار كلمة عن كتاب القديس أثناسيوس "تجسد الكلمة"، كما ناقش نيافته مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.