ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

الأنبا مقار يشارك باجتماع مجمع آباء إيبارشية مراكز الشرقية ومدينة العاشر

الأنبا مقار
الأنبا مقار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

عقد مجمع كهنة مراكز الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، اليوم، اجتماعهم الدوري في كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بقرية الصعايدة، بحضور الأنبا مقار أسقف الإيبارشية. 
وعقب القداس الإلهي التقى نيافته بالآباء الكهنة، ثم ألقى نيافة الأنبا مقار كلمة عن كتاب القديس أثناسيوس "تجسد الكلمة"، كما ناقش نيافته مع الآباء بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة.

مجمع الشرقية مدينة العاشر من رمضان كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس قرية الصعايدة الأنبا مقار