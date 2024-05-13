أشرف زكي يكشف تفاصيل الحالة الصحية للزعيم عادل إمام: زي الفل.. فيديو

هنأ الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، الفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده الـ 84 ، قائلاً: «اللي عايز يعرف تاريخ مصر يتفرح على أفلام عادل إمام».

وأضاف أشرف زكي خلال لقائه مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن رحلة الزعيم عادل إمام متميزة جدًا وممتعة فهو يحظى بشهرة عالمية، معقبًا: «عادل إمام واحد من الأسماء القليلة على مستوى العالم اللي عمل تاريخ لنفسه».

وعن صحة الزعيم عادل إمام، أشار نقيب المهن التمثيلية، إلى أنه على تواصل دائم معه، فهو يتمتع بصحة جيدة، قائلاً: «عادل إمام صحته زي الفل».

وتابع: «أحيانا ألاقي الفنان عادل إمام بيتصل بي ويطمئن على صحتي وأحيانًا أخرى يوصيني على الممثلين».

واختتم أشرف زكي حديثه: «أتمنى تنظيم احتفالية كبيرة تليق بنجومية وتاريخ الفنان عادل إمام، بمناسبة عيد ميلاده هذا العام، فعلاقتي بالجميع طيبة وعلى مسافة واحدة من الكل».

