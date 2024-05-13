موعد وشروط التقدم لـ معهد معاون الأمن 2024

الإثنين 13/مايو/2024 - 03:12 م

أعلنت وزارة الداخلية عن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن،على أن يبدأ التقدم من السبت 18 مايو حتى الخميس 27 يونيو المقبل، و يتم التعامل والتقديم من خلال الموقع الرسمي الخاص بوزارة الداخلية أو معهد معاوني الأمن.

وترصد البوابة نيوز شروط التقدم لمعهد معاوني الأمن 2024



اجتياز الاختبارات المقررة وتضمنت شروط الالتحاق بالمعهد

أن يكون المتقدم مصري ومن أبوين مصريين عن غير طريق التجنس

ألا يقل السن عن 19 عاما ولا يزيد عن 25 عاما في تاريخ فتح باب التقدم

أن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها

أن يكون محمود السيرة حسن السمعة

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية

او عقوبة في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار «ما لم يكن قد رد إليه اعتباره»

ألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال

بقرار أو بحكم تأديبي نهائي ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل

ألا يكون قد سبق فصله من أحد معاهد معاوني الأمن أو من أي كلية أو معهد آخر لأي سبب من الأسباب

استيفاء شروط اللياقة الصحية واجتاز اختبار السمات واللياقة البدنية

ألا يقل طول عن 170 سم وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة

ألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج





المزايا الممنوحة للمتقدمين للالتحاق بمعهد معاوني الأمن

تحمل الدولة لنفقات التعليم والتدريب والإعاشة

قيمة ملابس التدريب للطلبة أثناء الدراسة بالمعهد

يحصل الدارس بالمعهد على مكافأة شهرية طيلة فترة الدراسة

الاستفادة من الخدمات الصحية خلال فترة الدراسة

الاستفادة من النظام العلاجي وفقا للقواعد عقب التخرج

