المشدد 15 سنة للمتهم بقيادة أتوبيس ودهس 4 أشخاص بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، لسائق، لاتهامه، بتعاطي الحشيش أثناء قيادة أتوبيس، وتسبب خطأ في مصرع ربة منزل وشاب، وكذلك التسبب في إصابة إثنين أخرين، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن عفيفي سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدي، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هاني خطاب.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 25091 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 3660 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "جمال م س"، 30 سنة، سائق، لأنه في يوم 15 / 12 / 2023 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، أحرز بقصد التعاطي "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما تسبب خطأ في موت المجني عليهما سهيلة سمير محمد أحمد، وأحمد قاسم راضي عبد الحق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين واللوائح.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم تسبب خطأ في إصابة المجني عليهما أيمن محمد عبد الحميد محمد، وجمال توفيق محمد توفيق، وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته.

كما قاد مركبة ألية تحت تأثير مخدر وبسرعة تجاوز الحد المقرر على النحو المبين بالأوراق.

وكشفت ملاحظات النيابة العامة، أن المتهم أقر بصدم المجني عليهم حال استجوابه بتحقيقات النيابة العامة، كما ثبت من تقرير مستشفى قليوب التخصصي بإيجابية نتيجة العينة المأخوذة من المتهم بتعاطيه لجوهر الحشيش المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات، وثبت بتفريغ الآلات الرقابية بمحل الواقعة صدم المتهم للمجني عليهم بالأتوبيس قيادته.