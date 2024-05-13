حزب الله يستهدف جنود الاحتلال غرب ثكنة برانيت

أعلن حزب الله اليوم الاثنين أنه استهدف جنود العدو غرب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وأوقعنا بينهم إصابات مؤكدة.وفقا لقناة القاهرة الاخبارية

و اضاف الحزب أنه استهدف جنود العدو في غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية قرب موقع الجرداح، وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوفهم.

فى سياق متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا بجروح إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب كيبوتس (مستوطنة) يفتاح في الجليل الأعلى.

كما قصف حزب الله بالمدفعية تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع بركة ريشا، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة. وفقا لما روده المركز الفسطينى للإعلام.

فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إغلاق طرق في منطقة برانيت بالجليل الأعلى إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدبابات.

