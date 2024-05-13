ads
الإثنين 13 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

حزب الله يستهدف جنود الاحتلال غرب ثكنة برانيت

ثكنة برانيت
ثكنة برانيت
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن حزب الله  اليوم الاثنين أنه استهدف جنود العدو غرب ثكنة برانيت بالأسلحة الصاروخية وقذائف المدفعية، وأوقعنا بينهم إصابات مؤكدة.وفقا لقناة القاهرة الاخبارية

و اضاف الحزب أنه استهدف جنود العدو في غرفة مجهزة بالمعدات التجسسية قرب موقع الجرداح، وأوقعنا قتلى وجرحى في صفوفهم.

فى سياق متصل قالت القناة 12 الإسرائيلية إن 4 جنود أصيبوا بجروح إثر سقوط صاروخ مضاد للدبابات قرب كيبوتس (مستوطنة) يفتاح في الجليل الأعلى.

كما قصف حزب الله بالمدفعية تحركات لجنود الاحتلال الإسرائيلي داخل موقع بركة ريشا، مؤكدا أنه حقق إصابة مباشرة. وفقا لما روده المركز الفسطينى للإعلام. 
فيما قالت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم إغلاق طرق في منطقة برانيت بالجليل الأعلى إثر استهدافها بصاروخ مضاد للدبابات.
 

حزب الله ثكنة برانيت الجرداح