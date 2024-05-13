"وراء الشمس" يشارك بعرضه الأول عالميا بمهرجان كان السينمائي الدولي

يشهد الفيلم القصير وراء الشمس للمخرج ريان مسيردي عرضه العالمي الأول بالدورة السابعة والسبعين من مهرجان كان السينمائي الدولي المقامة في الفترة من 14 إلى 25 مايو حيث ينافس في مسابقة نصف شهر المخرجين.



في ثمانينيات القرن الماضي، تنضم فتاة صغيرة إلى عائلتها في رحلة حنين إلى الجزائر، موطنهم الأصلي، لاستكشاف جذورهم وإعادة اكتشاف ذكريات عزيزة.



الفيلم إنتاج جزائري فرنسي بلجيكي مشترك، من تأليف وإخراج ريان مسيردي وبطولة سنية فيدي وباللمن عبدالملك.

مواعيد العرض:

● مسرح كروازيت: الخميس 23 مايو الساعة 11:45 صباحًا

● سينما أولمبيا: قاعة 8 - الجمعة 24 مايو الساعة 12.00 ظهرًا

● سينما ألكسندر الثالث: الجمعة 24 مايو الساعة 7.00 مساءً



رايان مسيردي مخرج سينمائي وفنان تشكيلي فرنسي، تخرج من المدرسة الوطنية العليا للفنون الجميلة في باريس عام 2019، بعد دراسته في مدرسة الفنون الجميلة في أنجيه.

يكمن عمله الفريد حيث تتقاطع الأفلام الوثائقية والروائية، ويستكشف بدقة الروابط بين شمال إفريقيا والضواحي الباريسية.

تم عرض أعمال مسيردي، التي تتميز بشخصيات وألوان متجذرة بعمق في الخيال الشعبي والجماليات التأملية، في صالات العرض والمؤسسات المرموقة في جميع أنحاء العالم. ويتميز بقدرته على التقاط جوهر موضوعاته بحساسية عميقة ونهج مبتكر، مما يجعله شخصية بارزة في السينما المعاصرة.