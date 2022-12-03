بث مباشر.. مشاهدة مباراة الأرجنتين وأستراليا في دور ١٦ لكأس العالم ٢٠٢٢

السبت 03/ديسمبر/2022 - 06:06 م

يقدم موقع البوابة نيوز بث مباشر الارجنتين ضد استراليا.. في اطار مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كاس العالم 2022، ستقام مباراة القمة بين الارجنتين وأستراليا على استاد احمد بن علي المونديالي، بث مباشر اليوم السبت الموافق 03 ديسمبر، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر.

مباراة الارجنتين وأستراليا اليوم ستكون ذات طابع خاص بالنسبة لقائد كتيبة التانجو ليونيل ميسي الذي يستعد لخوض مباراته رقم 1000 في مسيرته الاحترافية، حيث سبق وان لعب 778 لقاء رفقة نادي برشلونة و53 بقميص باريس سان جيرمان، وهذه هي المواجهة رقم 196 رفقة منتخب الارجنتين.

منتخب الارجنتين بقيادة الأسطور ليونيل ميسي تأهل الى الدور ثمن النهائي بعد أن تصدر المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط، ويأمل المنتخب الارجنتيني في طي صفحة البداية المخيبة للآمال ضد السعودية، عندما خسر اللقاء 2-1، ويواصل الانتصارات التي حققها في الجولتين السابقتين امام المكسيك 2-0 وبولندا 2-0.