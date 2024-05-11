فلسطين.. 3 شهداء جراء قصف الاحتلال عمارة في حي الصبرة جنوب غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بانتشال ثلاثة شهداء فلسطينيين في قصف الاحتلال عمارة ياسين بحي الصبرة، والشهداء هم: نبيل كحيل يحيى، نبيل كحيل، حسام الدهشان.

ومنذ قليل، استشهد مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة البرهان في حي الزيتون بمدينة غزة.

أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة أن الطواقم الطبية لديه استقبلت 179787 نداء استغاثة موزعة بين نقل مصابين وشهداء ومرضي خلال شهرين.

وأمس الجمعة، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين.