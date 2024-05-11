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السبت 11 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

فلسطين.. 3 شهداء جراء قصف الاحتلال عمارة في حي الصبرة جنوب غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، بانتشال ثلاثة شهداء فلسطينيين في قصف الاحتلال عمارة ياسين بحي الصبرة، والشهداء هم: نبيل كحيل يحيى، نبيل كحيل، حسام الدهشان.

ومنذ قليل، استشهد مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة البرهان في حي الزيتون بمدينة غزة.

أعلنت هيئة الإسعاف والطوارئ في شمال قطاع غزة أن الطواقم الطبية لديه استقبلت 179787 نداء استغاثة موزعة بين نقل مصابين وشهداء ومرضي خلال شهرين.

وأمس الجمعة، أصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي التي اقتحمت بلدة بيت أمر شمال الخليل، أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي والقنابل المسيلة للدموع على المواطنين. 

ثلاثة شهداء قصف عمارة سكنية طائرات الاحتلال الإسرائيلي حي الصبرة قطاع غزة