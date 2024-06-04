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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

جمع متعلقاته ورحل.. كولر يمنع أفشة من تدريبات الأهلي

محمد مجدي أفشة
محمد مجدي أفشة
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فجّر الإعلامي أمير هشام مفاجأة كبيرة بشأن لاعب النادي الأهلي محمد مجدي أفشة بعد تصريحاته ضد المدير الفني مارسيل كولر .
شهدت تدريبات الأهلي غياب محمد مجدي أفشة، وسط حالة من الغموض حول مستقبل اللاعب بسبب تصريحاته التي أثارت جدل وضجة داخل القلعة الحمراء. 

وقال أمير هشام خلال برنامجه التليفزيوني: كولر منع محمد مجدي أفشة من التدريب مع  الفريق عقب تصريحاته بالأمس.
وأضاف ان هناك حالة غضب شديدة داخل النادي الأهلي، من تصريحات محمد مجدي أفشة  الأخيرة والتي وصفها البعض بغير الموفقة.

وأكمل أمير هشام  أن كولر رفض مشاركة أفشة في تدريبات الفريق  وليس بسبب موقفه الشخصي ولكن بسبب غضب زملائه، وهو ما جعل اللاعب يجمع متعلقاته ويرحل .

وواصل أمير هشام ، أن المدير الفني للنادي الأهلي علم بتصريحات أفشة من عمال فندق الإقامة الذي يمكث فيه، ما جعله ينزعج، وطلب من خالد بيبو مدير الكرة، بتوقيع عقوبة قاسية على اللاعب، رغم محاولات التهدئة من جانب البعض.

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