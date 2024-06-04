مقتل صاحب كشك على يد عامل بسبب خلافات مالية

أنهي عامل حياة صاحب كشك طعنا بسلاح أبيض في مشاجرة نشبت بينهما بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة بين عامل وصاحب كشك ووجود قتيل بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة "كرم" صاحب كشك به آثار طعن، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "يوسف" بسبب خلافات مالية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.