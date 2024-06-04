استشهاد شاب فلسطيني ثالث متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال خلال اقتحام نابلس

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد شاب ثالث متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن الشاب أصيب بالرصاص الحي في صدره، نقل على إثرها إلى المستشفى في حالة حرجة، حيث أعلن الأطباء استشهاده الليلة.

وباستشهاد الشاب، ترتفع حصيلة الشهداء الذين ارتقوا خلال اقتحام الاحتلال نابلس إلى ثلاثة شهداء.

اقتحمت قوات الاحتلال، مساء الاثنين، المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، وانتشرت في منطقة الضاحية، وشارع القدس، ومحيط مخيم بلاطة، فيما اعتلى القناصة أسطح المنازل، حيث دارت مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى إلى استشهاد الشبان الثلاثة.