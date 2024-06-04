أستاذ اقتصاد: نحتاج لمصادر تمويل حقيقية حتى لا يكون هناك آثار تضخمية

قالت الدكتورة أمينة حلمي أستاذ الاقتصاد والوكيل السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، إن الموازنة العامة هي أهم وثيقة تصدرها الحكومة، لذلك تأخذ وقتها في الإعداد والعرض على البرلمان ومن ثم الموافقة عليها.



وتابعت حلمي خلال لقائها، عبر برنامج "في المساء مع قصواء"، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية سي بي سي، أننا نحتاج لمصادر تمويل حقيقية حتى لا يكون هناك آثار تضخمية، موضحة ان الموازنة العامة السنة الحالية بها العديد من الجوانب الإيجابية وأيضا المحاذير.



وأشارت أستاذ الاقتصاد أن إيجابيات الموازنة متمثل أبرزها في رفع الحد الأدنى للأجور، إضافة إلى تسديد أقساط لهيئة التأمينات القومية، وهذا انعكس في زيادة المعاشات بنسبة 15%، وضع سقف للاقتراض.



وأضافت إما بالنسبة للمحاذير، هي انخفاض الاستثمارات الحكومية من اجمالي الانفاق، وفي تصوري أنه جاء من اجل افساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص، ولكن هذا يحتاج لبيئة استثمارية ومناخ أعمال جاذب.