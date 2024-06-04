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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

واشنطن تفرض عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة في إيران

المتحدث باسم وزارة
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الاثنين، عن فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة كيانات إيرانية وفرد واحد بسبب علاقاتهم بصناعة الطائرات المسيّرة في إيران.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميلر، في بيان له: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات إيرانية وفرد إيراني مرتبط بتطوير وتصنيع ونشر المركبات الجوية المسيّرة التي يوفرها النظام الإيراني لروسيا ووكلاءه وشركائه المسلحين لإطالة أمد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف البيان أن الإجراء الأمريكي يأتي بالتزامن مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على صناعة الطائرات المسيّرة في إيران.

واشنطن عقوبات جديدة صناعة الطائرات المسيرة إيران