واشنطن تفرض عقوبات جديدة على صناعة الطائرات المسيرة في إيران

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الاثنين، عن فرض الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على أربعة كيانات إيرانية وفرد واحد بسبب علاقاتهم بصناعة الطائرات المسيّرة في إيران.

موسكو - سبوتنيك. وقال ميلر، في بيان له: "تفرض الولايات المتحدة عقوبات على 4 كيانات إيرانية وفرد إيراني مرتبط بتطوير وتصنيع ونشر المركبات الجوية المسيّرة التي يوفرها النظام الإيراني لروسيا ووكلاءه وشركائه المسلحين لإطالة أمد الصراع وزعزعة استقرار المنطقة".

وأضاف البيان أن الإجراء الأمريكي يأتي بالتزامن مع عقوبات الاتحاد الأوروبي على صناعة الطائرات المسيّرة في إيران.