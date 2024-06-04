سوداني ينهي حياة آخر طعنا في مشاجرة بسبب خلافات مالية بأكتوبر

أقدم مواطن سوداني على قتل آخر يحمل جنسيته طعنا بسلاح أبيض بسبب خلافات مالية بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر بالجيزة.

تلقي المقدم محمد داود رئيس مباحث قسم شرطة ثالث أكتوبر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين العثور علي جثة سوداني به آثار طعنات نافذة ولقي مصرعه متأثرًا بإصابته، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عامل سوداني بسبب خلافات مالية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة تمكن رجال الأمن من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.