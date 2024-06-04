فيديو| حرائق غابات أشعلتها صواريخ حزب الله تجتاح شمال إسرائيل

الثلاثاء 04/يونيو/2024 - 01:27 ص

اجتاحت حرائق غابات مساحات واسعة من شمال إسرائيل، بسبب صواريخ أطلقتها جماعة حزب الله المسلحة من لبنان، وتكافح فرق الإنقاذ، الاثنين للسيطرة عليها، وفقا لوكالة رويترز.

وأجلت السلطات العديد من الإسرائيليين الذين يعيشون في بلدات قريبة من الحدود اللبنانية منذ أشهر بسبب تصاعد القتال بين إسرائيل وحزب الله.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود إصابات طفيفة وباشتعال النيران في بعض المنازل. وزاد الطقس الحار والجاف من صعوبة احتواء النيران.

وقالت سلطة الطبيعة والحدائق الإسرائيلية، إن الحرائق امتدت على مساحات شاسعة.

وقالت خدمة الإطفاء الوطنية إن أعضاءها عملوا في وقت متأخر من الليل في عدة مواقع، منها بلدة كريات شمونة حيث كانوا يحاولون حماية صف من المنازل.

وقالت إنها أغلقت الطرق وطلبت من السكان الذين ما زالوا في المنطقة إخلاءها.