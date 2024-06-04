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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

فريق الجالية المصرية في إيطاليا يهزم مولدوفا بنتيجة 3-2 في بطولة موندياليتو روما

فريق الجالية المصرية
فريق الجالية المصرية في إيطاليا
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حقق منتخب الجالية المصرية فوزًا مستحقًا على منتخب مولدوفا بنتيجة 3-2 في ثاني مباريات المجموعة في بطولة موندياليتو في روما  شهدت المباراة أجواء حماسية حيث تفاعل المشجعون المصريون بالطبل والزغاريد لدعم فريقهم، الذي أظهر أدًاء قويًا.

وينتظر المنتخب المصري مباراة أخرى في المجموعة ضد فريق سيراليون يوم الأحد القادم في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر.

وصرح عيسى إسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا والراعي الرسمي للمنتخب، بأن اللاعبين كانوا مصممين على الفوز بالمباراة والتأهل إلى دور الثمانية.

أضاف محمد يسري، رئيس المنتخب الشاب، أن الفريق يمتلك العديد من الخبرات التي تمكنه من الوصول إلى دور الثمانية، مما سيكون إنجازًا تاريخيًا لأول مرة في الموندياليتو.

عمت الفرحة الأجواء أثناء عزف النشيد الوطني المصري ورفرفت أعلام مصر في سماء العاصمة روما.

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