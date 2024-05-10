بدء جلسات اجتماع اللجنة الدائمة للقاء بطاركة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية في الشرق الأوسط

بدأت اجتماعات بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الاجتماع الرابع عشر صباح اليوم الجمعة، والذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة ، برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية .

كما حضر البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع ، و قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الإرثوذكس في انطلياس ،لبنان ، و مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للإجتماع ، الأنبا توماس مطران القوصية ومير و عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس العالمي ، و الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، و الدكتور جرجس صالح الأمين الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط و سكرتير اللجنة الدائمة ، والانبا مار إقليمس دانيال كورية متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس و المطران مار تيموثاوس متى الخوري ، مطران حمص وحماه و طرطوس و توابعها للسريان الأرثوذكس، و النائب البطريركي بالوكالة، وذلك في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، القاهرة .

بدأ الاجتماع بالصلاة الجماعية باللغات الثلاث القبطية و السريانية و الأرمنية لأصحاب القداسة من أجل السلام في العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط ، ثم تم عرض ما تم دراسته من قبل اللجنة التنفيذية على مدار الأيام الماضية .

هذا و ستستكمل الجلسات عصر هذا اليوم و ستختتم ببيان رسمي لأصحاب القداسة.

و الجدير بالذكر أن هذة اللقاءات تأسست عام 1998 م في عهد أصحاب القداسة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث و مثلث الرحمات مار اغناطيوس زكا الأول عيواص والكاثوليكوس آرام الأول أطال الله حياته ، و أول لقاء انعقد في 10 مارس آزار 1998 بدير القديس الانبا بيشوي وادي النطرون - مصر ، و تستمر في الانعقاد بشكل سنوي .

رافق صاحب القداسة المطران أوكين الخوري نعمت السكرتير البطريركي والإعلامي جورج مقديس مراسل قناة سوبور تي في الفضائية .

وجاء تاريخ تأسيس اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط على النحو التالي:

اللقاء الأول: دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، مصر عام 1998 .

اللقاء الثاني:

دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 1999 .

اللقاء الثالث:

كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2000

اللقاء الرابع:

مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية_مصر عام2001

اللقاء الخامس:

دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_سوريا عام 2002

اللقاء السادس:

كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2003

اللقاء السابع:

مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _ مصر عام 2004

اللقاء الثامن:

دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2005

اللقاء التاسع:

مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _مصر عام 2006

اللقاء العاشر:

دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2007

اللقاء الحادي عشر:

كاتدرائية القديس مرقس، العباسية_ مصر عام 2015

اللقاء الثاني عشر:

المقر البطريركي للسريان الأرثوذكس، العطشانة – لبنان عام 2018

اللقاء الثالث عشر:

المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، وادي النطرون – مصر عام 2022

اللقاء الرابع عشر :

المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية_ مصر عام 2024.

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