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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

بدء جلسات اجتماع اللجنة الدائمة للقاء بطاركة الكنائس الشرقية الأرثوذكسية في الشرق الأوسط

جانب من الاجتماعات
جانب من الاجتماعات
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بدأت اجتماعات بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الاجتماع الرابع عشر صباح اليوم الجمعة، والذي تستضيفه الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالقاهرة ، برعاية وحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية .

كما حضر البطريرك مار اغناطيوس أفرام الثاني، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق، والرئيس الأعلى للكنيسة السريانية الأرثوذكسية في العالم أجمع ، و قداسة الكاثوليكوس آرام الأول كاثوليكوس بيت كيليكيا الكبير للأرمن الإرثوذكس في انطلياس ،لبنان ، و مشاركة أعضاء اللجنة التنفيذية للإجتماع ، الأنبا توماس مطران القوصية ومير و عضو اللجنة التنفيذية بمجلس الكنائس العالمي ، و  الأنبا أنجيلوس أسقف عام كنائس شبرا الشمالية، و الدكتور جرجس صالح الأمين الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط و سكرتير اللجنة الدائمة ، والانبا  مار إقليمس دانيال كورية متروبوليت بيروت للسريان الأرثوذكس و المطران مار تيموثاوس متى الخوري ، مطران حمص وحماه و طرطوس و توابعها للسريان الأرثوذكس، و النائب البطريركي بالوكالة، وذلك في المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، القاهرة .

بدأ الاجتماع بالصلاة الجماعية باللغات الثلاث القبطية و السريانية و الأرمنية لأصحاب القداسة من أجل السلام في العالم أجمع ومنطقة الشرق الأوسط ، ثم تم عرض ما تم دراسته من قبل اللجنة التنفيذية على مدار الأيام الماضية .

هذا و ستستكمل الجلسات عصر هذا اليوم و ستختتم  ببيان رسمي لأصحاب القداسة.

و الجدير بالذكر أن هذة اللقاءات تأسست عام 1998 م في عهد أصحاب القداسة مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث و مثلث الرحمات مار اغناطيوس زكا الأول عيواص والكاثوليكوس آرام الأول أطال الله حياته ، و أول لقاء انعقد في 10 مارس آزار 1998 بدير القديس الانبا بيشوي وادي النطرون - مصر ، و تستمر في الانعقاد بشكل سنوي .

رافق صاحب القداسة  المطران أوكين الخوري نعمت السكرتير البطريركي والإعلامي جورج مقديس مراسل قناة سوبور تي في الفضائية .

وجاء تاريخ تأسيس اجتماعات رؤساء الكنائس الأرثوذكسية الشرقية في الشرق الأوسط على النحو التالي:  

اللقاء الأول: دير الأنبا بيشوي، وادي النطرون، مصر عام 1998 .

اللقاء الثاني: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 1999 .

اللقاء الثالث: 
كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2000

اللقاء الرابع: 
مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية_مصر عام2001

اللقاء الخامس: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_سوريا عام 2002

اللقاء السادس: 
كاثوليكوسية الأرمن لبيت كيليكيا أنطلياس _لبنان عام 2003

اللقاء السابع: 
مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _ مصر عام 2004

اللقاء الثامن: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2005

اللقاء التاسع: 
مركز مار مرقس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية القاهرة _مصر عام 2006

اللقاء العاشر: 
دير مار أفرام السرياني، معرة صيدنايا_ سوريا عام 2007

اللقاء الحادي عشر: 
كاتدرائية القديس مرقس، العباسية_ مصر عام 2015

اللقاء الثاني عشر: 
المقر البطريركي للسريان الأرثوذكس، العطشانة – لبنان عام 2018

اللقاء الثالث عشر: 
المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي، وادي النطرون – مصر  عام 2022

اللقاء الرابع عشر : 
المقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية_ مصر عام 2024.

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الجمعة إجتماعات بطاركة الكنائس الأرثوذكسية الشرقية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية و بطريرك الكرازة المرقسية