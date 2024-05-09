"خليه يعفن" تواصل التصعيد.. وإقبال ضعيف على حلقة السمك بالإسكندرية (فيديو)

رصدت عدسة البوابة نيوز، تراجع الإقبال على حلقة السمك في الإسكندرية، اليوم الخميس، رغم تراجع بعض أسعار الأسماك.

يأتي ذلك ضمن استمرار حملة “خليه يعفن” والتي ظهرت الفترة الماضية لمحاربة جشع التجار.

ووصلت حملة خليه يعفن إلى أغلب المحافظات على مستوى الجمهورية لمقاطعة شراء الأسماك اعتراضًا على ارتفاع الأسعار وجشع تجار البيع الجملة والتجزئة؛ وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع أسعار بعض أنواع الأسماك وأحدث تباين كبير في الأسعار من مكان لآخر.