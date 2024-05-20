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الإثنين 20 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

27 مايو.. الحكم في طعن حسام المندوة للإبقاء علي اسمه أمينا لصندوق نادي الزمالك

حسام المندوه
حسام المندوه
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قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، مد الحكم في  الطعون رقم  ٧٠/٢٠٧٠ و ٧٠/٢٠٨٠٧ المقامين من حسام الدين المندوه توفيق الخواجه و رئيس نادى الزمالك للالعاب الرياضية للحكم بجلسة 27 مايو

واختصم الطعن كلا من وزير الشباب والرياضة ومدير مديرية الشباب والرياضة، ورئيس لجنة تلقى طلبات الترشح لنادى الزمالك ورئيس اللجنه الأولمبيّة المصرية وكريم محمد عادل، لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه فى الدعوى رقم 78/8801 بجلسة 2024 /1/14 مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصّها الإبقاء على اسم الطاعن حسام الدين المندوه توفيق الخواجه عضو مجلس النواب الحالي كأمين صندوق بمجلس نادى الزمالك للألعاب الرياضية عن الدورة الانتخابية 2027 - 2023.

 

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