ميسي ينتقد تصريحات مبابي بشأن كأس أمم أوروبا

انتقد ليونيل ميسي أسطورة كرة القدم الأرجنتينية، نجم إنتر ميامي الأمريكي، تصريحات الفرنسي كيليان مبابي المنتقل حديثًا إلى ريال مدريد الإسباني، الذي اعتبر أن بطولة كأس أمم أوروبا أصعب من بطولة كأس العالم.

وقال ميسي في حوار مع شبكة «ESPN» الأمريكية: «مبابي يقول إن بطولة أوروبا أصعب من كأس العالم، وقال أيضًا إن منتخبات أمريكا الجنوبية لا تتمتع بالمنافسة مع الأوروبيين، الجميع يقدر ما يلعبونه».

تصريحات ميسي

وأضاف ميسي: «لكن كأس أوروبا مهمة للغاية، لكنه يستبعد الأرجنتين، بطلة العالم ثلاث مرات،

والبرازيل، بطلة العالم خمس مرات، وأوروجواي، بطلة العالم مرتين».

وتابع ميسي: «هناك 10 كؤوس عالم مفقودة في اليورو لنا، وهناك العديد من أبطال العالم الذين لم يقولوا إن كأس أوروبا هي البطولة الأصعب، أليس كذلك».

وأكد ميسي على صعوبة كأس العالم، قائلًا: «في كأس العالم، أفضل الفرق موجودة، وجميع أبطال العالم موجودون بشكل عام. ولهذا السبب يريد الجميع أن يصبحوا أبطال العالم».

وتحدث ميسي عن مسيرته، وقال: «لقد لعبت كرة القدم طوال حياتي، وأعتقد أنني أيضًا لست مستعدًا لتلك اللحظة».

وعن اعتزاله كرة القدم، أوضح ليونيل ميسي: «أحب لعب الكرة وأستمتع بالتدريبات وبالحياة اليومية والمباريات. أشعر بالخوف من انتهاء كل شيء، لقد كان من الصعب كذلك ترك أوروبا والقدوم لأمريكا».