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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

محمد إمام ينتهى من تصوير مشاهد «شمس الزناتى» بالفيوم

النجم محمد امام
النجم محمد امام
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انتهى النجم محمد إمام من تصوير مشاهد فيلمه الجديد شمس الزناتى، في مدينة الفيوم، ومن المقرر أن ينتهى فريق العمل من تصوير الفيلم خلال الشهر المقبل، ليصبح جاهز للعرض بعد مراحل المونتاج والمكساج.

ويشارك في بطولة فيلم شمس الزناتى عدد كبير من الفنانين بجانب محمد إمام، وهم أسماء جلال، بيومى فؤاد، وعدد كبير من الفنانين،  ومن تأليف محمد الدباح، وإخراج عمرو سلامة.

وطرح لمحمد إمام طرح فيلمه الجديد اللعب مع العيال صباح اليوم الأربعاء، حيث يشارك في بطولته أسماء جلال، باسم سمرة، حجاج عبد العظيم، ويزو، مصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة في تعاونه الأوله مع النجم محمد إمام، وتدور الأحداث في إطار من الكوميديا، حول مدرس التاريخ (علام)، والذي يُنقل إلى أحد المدارس بمنطقة صحراوية، فيواجه العديد من العقبات التي لم تكن في الحسبان.

النجم محمد امام فيلم شمس الزناتي مشاهد فيلم شمس الزناتى دور العرض السينمائي البوابة ستار