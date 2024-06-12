الفيدرالي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية

أبقى بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، اليوم الأربعاء، وفق توقعات الأسواق للمرة السابعة على التوالي.

وكانت الأسواق تتوقع أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، برئاسة جيروم باول، على أسعار الفائدة كما هي دون تغيير، عند نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50%، وهو أعلى معدل في البلاد خلال 22 عامًا، على أمل إعادة التضخم الأمريكي إلى هدفه طويل الأجل البالغ 2% بحلول الأشهر المقبلة.

وفي مايو الماضي توقع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن يستمر التضخم في الانخفاض حتى عام 2024 مثلما حدث العام الماضي، على الرغم من تراجع ثقته في تحقق ذلك بعد ارتفاع الأسعار بوتيرة أسرع من المتوقع خلال الربع الأول.

وقال باول خلال فعالية خاصة بالمصارف في أمستردام: أتوقع أن يتراجع التضخم مرة أخرى، على أساس شهري إلى مستويات تشبه إلى حد كبير القراءات المنخفضة التي شهدناها العام الماضي، أود أن أقول إن ثقتي في ذلك ليست عالية كما كانت.

ومع ذلك أضاف باول أنه من غير المرجح أن يضطر الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مجددا.

وقبل ساعات من الآن، انخفض مؤشر التضخم الأساسي في أمريكا، خلال مايو الماضي، إلى 3.4% على أساس سنوي، وذلك للشهر الثاني على التوالي، وبأكثر من التوقعات.