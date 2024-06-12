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الأربعاء 12 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

البرهان: حمديتي خطط للحرب واستعان بمرتزقة من داخل السودان وخارجها

رئيس مجلس السيادة
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان
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أفاد عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني والقائد العام للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، بأن هناك جهات تحاول تفكيك السودان ونهب ثرواته، فضلًا عن محاولة إضعاف القوات المسلحة وإرهاقها من خلال الحرب الجارية.

أوضوح البرهان أن التمرد استعان بمرتزقة أجانب، مؤكدًا أن 70% من الأفراد المتواجدين في مصفاة الجيلي هم مرتزقة من خارج السودان.

وأشار البرهان إلى أن هذه الحرب تم التخطيط لها بشكل شخصي من قبل زعيم ميليشيا الدعم السريع المتمردة، حميدتي، وشقيقه، بالتعاون مع عملاء داخليين وخارجيين، بهدف الاستيلاء على السلطة.

وأكد البرهان أن وقف الحرب يتطلب من المتمردين تنفيذ اتفاق جدة، مشددًا على أن التمرد استعان بمرتزقة من الخارج لتنفيذ خططه العدوانية.

عبد الفتاح البرهان السودان الدعم السريع