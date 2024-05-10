الاكتئاب يقود عاطلا لإنهاء حياته ذبحا في الطالبية

أنهي عاطل حياته ذبحا بسلاح أبيض “سكين” لمعاناته من الاكتئاب داخل شقته بدائرة قسم شرطة الطالبية غرب محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد فاروق رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها تلقيها بلاغا من ربة منزل بالعثور على جثة زوجها مذبوحا داخل شقتهما بدائرة القسم، وبالإنتقال والفحـــص تبين العثور علي جثة عاطل به آثار ذبح بالرقبة والعثور كذلك على رسالة بخط يد المتوفي تفيد إقدامه على الانتحار وبسؤال زوجته أفادت بمعاناة زوجها من الاكتئاب ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك وجري نقل الجثة إلي ثلاجة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

فيما تجري الأجهزة الأمنية بالجيزة تحريات مكثفة لكشف ملابسات وتفاصيل الواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.