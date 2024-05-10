طلاب زراعة القناة يزورون مزارع الفيروز للاستزراع السمكي

نظمت كلية الزراعة جامعة قناة السويس زيارة ميدانية لطلاب قسم الهندسة الزراعية إلى مزارع الفيروز للإستزراع السمكي بشرق بورسعيد أحد المشاريع القومية للشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

جاءت الزيارة تحت رعاية الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وبإشراف الدكتور محمد يس عميد الكلية، والدكتور محمد الحماحمي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور جمال المصري وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ورئيس قسم الهندسة الزراعية.

وقام بالتنسيق للزيارة العقيد فادي خليل مدير إدارة التربية العسكرية بجامعة قناة السويس.

جاءت الزيارة التي شارك بها 50 طالب وطالبة بإشراف تنفيذي الدكتور أحمد غزال، والدكتور يحيى عجيز.

وبدعوة كريمة من اللواء دكتور إسلام عطية ريان رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية.

وكان في استقبال الطلاب، إدارة المشروع بقيادة السيد اللواء هشام عبد النبي والمقدم الطبيب أحمد فتحي ومجموعة من المهندسين والمشرفين.

وفي بداية الزيارة - قام اللواء هشام عبد النبي بتعريف الطلاب بطبيعة المشروع ومكوناته وبعض تفاصيله.

وتوجه الطلاب لمشاهدة المشروع على أرض الواقع مع شرح وافي من المقدم أحمد فتحي لمحطة رفع المياه من البحر المتوسط إلي الترعة الرئيسية؛ لتغذية الاحواض،مروراً بأحواض أسماك المياه المالحة، وأحواض أسماك المياه العزبة، ومن مراكب الصيد الحر، إلى مصنع فرز وتعبئة وتغليف الأسماك، ومصنع الثلج، ووصولاً إلى محطة معالجة الصرف، ومجمع المعامل المركزية للفيروز لقياس جودة المياه والأعلاف وصحة الأسماك.



وشهدت الزيارة تفاعلاً ملحوظاً من الطلاب بطرح الأسئلة وتسجيل الاجابات وتدوين المعلومات المهمة.

وبعد 5 ساعات متواصلة داخل المزرعة توجه الطلاب إلى مقر إدارة المزرعة؛ لأخذ الصور التذكارية ومنها إلى قاعة الإجتماعات بالشركة؛ لتوجيه كلمات الشكر لكل من ساهم في نجاح هذه الزيارة.

ومن جهته، أشاد اللواء هشام عبد النبي بطلاب قسم الهندسة الزراعية والتزامهم الواضح، واهتمامهم الشديد بمعرفة كافة تفاصيل هذا المشروع العملاق، كما أهدى سيادته مجموعة من منتجات المزرعة للطلاب.

وحرص القائمون على تنظيم الزيارة من كلية الزراعة وإدارة التربية العسكرية على توجيه الشكر للواء هشام عبد النبي وفريق العمل بهذا المشروع القومي الكبير.