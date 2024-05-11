طائرات الاحتلال الإسرائيلي تقصف منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم السبت، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت قصفًا على منزلًا في شارع القصاصيب بجباليا شمال قطاع غزة.

كما شن الطيران الحربي الاسرائيلي غارة جوية استهدفت بها منزلًا في شارع المنشية ببيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسقط عدد من الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء قصف طيران الاحتلال منزل في منطقة غزة القديمة وسط مدينة غزة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ عدوانه ضد الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء قطاع غزة، وينفذ الاحتلال كل يوم عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، وانتهاكات واقتحامات مستمرة لمدن وبلدات فلسطينية بالإضافة إلى الاعتقالات التي يقوم بها جيش الاحتلال، فاستشهد مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منطقة البرهان في حي الزيتون بمدينة غزة.

في حي الصبرة استشهد ثلاثة مواطنين فلسطينيين جراء قصف الاحتلال عمارة سكنية، والشهداء هم: نبيل كحيل يحيى، نبيل كحيل، حسام الدهشان.