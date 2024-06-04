انتشال جثامين 3 شهداء عقب قصف إسرائيلي لمنزل في حي الدرج شرق غزة

في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، انتشلت جثامين ثلاثة شهداء من تحت أنقاض منزل استهدفه قصف جوي إسرائيلي في حي الدرج شرق مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن الغارات الإسرائيلية طالت الأحياء الجنوبية من مدينة غزة، بالتزامن مع قصف مدفعي كثيف. كما شنت الطائرات الحربية الإسرائيلية غارات عنيفة على حي الصبرة والزيتون في غزة، مما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين، بينهم أطفال ونساء.

وأشارت "وفا" إلى أن طائرات "كواد كابتر" أطلقت النار في محيط مستشفى العودة بمخيم النصيرات، بينما استهدفت المدفعية الإسرائيلية محور "نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، استشهد ثلاثة مواطنين وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي من طائرة حربية إسرائيلية استهدف منزلًا لعائلة غانم في بلوك 10 بمخيم البريج وسط قطاع غزة، ونُقلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة برًا وبحرًا وجوًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، مما أسفر حتى الآن عن استشهاد 36،479 مواطنًا، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة 82،777 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.