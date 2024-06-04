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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

مدفعية الاحتلال تجدد قصفها لمناطق في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي جدد قصفها  لمناطق في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

أعلنت طواقم الدفاع المدني في غزة أنها تمكنت من انتشال 3 شهداء، وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "غباين" في حي الدرج قرب مسجد السدرة شرق مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب طولكرم وهما: عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب.

اقتحمت قوات الاحتلال الحي الغربي لمدينة طولكرم، وتمركز الاحتلال بالقرب من مسجد المرابطين، كما أطلق الرصاص الحي على المواطنين في مدينة طولكرم، وانتشرت القناصة في أسطح المباني غرب المدينة.

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