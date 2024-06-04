اليوم.. أزمات الصرف الصحي أمام إسكان النواب

تعقد لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء ، 3 اجتماعات لمناقشة عدد من الموضوعات بينهم طلبات الإحاطة المقدمة من النواب.

ومن المقرر أن تناقش الطلبات المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل بشأن توقف أعمال مشروع الصرف الصحي بقرية برج رشيد- محافظة البحيرة، وعدم تغيير بعض خطوط المياه الاسبستوس- مركز رشيد- محافظة البحيرة، ومحمود عادل شعلان، بشأن عدم الانتهاء من مشروعات الصرف الصحي بقرى (منطقة أنطونيادس- كينج عثمان- عزبة طه) كفر الدوار- محافظة البحيرة، وعدم توصيل خدمة الصرف الصحي لبعض القرى التابعة للوحدة المحلية بكوم البركة- كفر الدوار- محافظة البحيرة.

كما تناقش الطلبات المقدمة من النواب أحمد حمدي خطاب، بشأن عدم صيانة خط الانحدار الرئيسي بشارع عبد العزيز خليفة الذي يخدم منطقتي عبد المنعم رياض ومقابر السناهرة والشوارع المحيطة بمدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة، وأسامة أنور المصري، بشأن عدم وجود خدمة الصرف الصحي ببعض قرى مركز أبو حمص- محافظة البحيرة، محمد عبد السلام حجازي، بشأن عدم انهاء إجراءات توسعة محطة التنقية- صرف صحي- عزبة الهوانم، مركز إيتاي البارود- محافظة البحيرة، وعدم انهاء إجراءات شراء الأرض اللازمة لإنشاء محطة تنقية صرف صحي لمنطقة قرى غرب إيتاي البارود- محافظة البحيرة، وعدم إقامة محطة رفع صرف صحي لخدمة مناطق (خلف التأمينات الاجتماعية- مطبعة الأمل والمناطق المجاورة لها) مدينة إيتاي البارود- محافظة البحيرة.

وتنظر اللجنة طلبات النواب سحر بشير معتوق، بشأن تهالك شبكات الصرف الصحي بمدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة، وعدم الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمنطقة (عزبة طه)، البيضا بمدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة، وجمال محمد عبيد، بشأن انقطاع مياه الشرب بالعديد من القرى والمناطق السكنية- محافظة السويس، ووجود قصور في مرفق مياه الشرب والصرف الصحي ببعض المناطق - محافظة السويس، وانقطاع مياه الشرب بمدينة السلام (2،1) - محافظة السويس.