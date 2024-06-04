الطيران الحربي الإسرائيلي يشن غارة جوية عنيفة على مدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي نفذت غارة جوية عنيفة على مناطق متفرقة في مدينة غزة.

ومنذ قليل، أعلنت طواقم الدفاع المدني في غزة أنها تمكنت من انتشال 3 شهداء، وعدد من الجرحى بعد استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا لعائلة "غباين" في حي الدرج قرب مسجد السدرة شرق مدينة غزة.

كما استشهد فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي غرب طولكرم وهما: عبد الفتاح صلاح الدين جبارة، واحمد مصطفى محمد رجب.

اقتحمت قوات الاحتلال الحي الغربي لمدينة طولكرم، وتمركز الاحتلال بالقرب من مسجد المرابطين، كما أطلق الرصاص الحي على المواطنين في مدينة طولكرم، وانتشرت القناصة في أسطح المباني غرب المدينة.