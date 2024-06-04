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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. "سياحة البرلمان" تبحث أزمة عدم وجود بعض الخدمات بمطار برج العرب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تستأنف لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، عقد اجتماعاتها، اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الموضوعات على جدول أعمالها، وسوف تعقد اليوم  اجتماعين.
 وتناقش اللجنة طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين أحمد خليل خير الله، وأحمد الشريف، بشأن عدم وجود بعض الخدمات بمطار برج العرب، وموضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب بهاء أبو الحمد، بشأن ما تداولته وسائل الاعلام عن شكوى إحدى المسافرات على رحلة للشركة الوطنية مصر للطيران من وجود دودة حية في طبق الحلويات الذي قدم لها في رحلتها للكويت.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلسته العامة أمس الاثنين، على مشروع الموازنة التفصيلية العامة لمجلس النواب للعام المالي 24/25.

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