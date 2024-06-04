البيت الأبيض يعلن الموافقة لأوكرانيا باستخدام أسلحتها ضد روسيا

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن واشنطن سمحت لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأمريكية لاستهداف الأراضي الروسية "بشكل دقيق ومحدود" فقط.

وأوضح كيربي خلال مؤتمر صحفي، يوم الاثنين: "إذا كانوا على علم بأن هناك وحدة روسية على الجانب المقابل من الحدود، وسيكون هناك هجوم وشيك من جهتها، فإن التفكير السليم يتطلب أن نسمح لهم باستخدام الأسلحة التي حصلوا عليها من الولايات المتحدة للدفاع عن أنفسهم".

وأضاف أن هذا استخدام "دقيق ومحدود" للأسلحة الأمريكية.

وأكد أن الحديث يدور عن المناطق المتاخمة لحدود مقاطعة خاركوف، مشيرا إلى أن الحظر على استخدام الأسلحة الأمريكية لضرب الأهداف بعمق الأراضي الروسية لا يزال قائما.

وذكر كيربي أن الولايات المتحدة تلقت من كييف تأكيدات أنها تفهم التعليمات الأمريكية بشأن استخدام الأسلحة.

يذكر أن الإدارة الأمريكية رفعت الأسبوع الماضي الحظر عن استخدام القوات الأوكرانية للأسلحة الأمريكية ضد الأراضي الروسية.