أعلنت وزارة الدفاع الروسية، مساء الاثنين، أن منظومات الدفاع الجوي دمرت طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلجورود.

وجاء في بيان الوزارة: "في 3 حزيران/يونيو حوالي الساعة 23:10 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة أخرى لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام الطائرات المسيرة ضد منشآت على أراضي روسيا الاتحادية".

وأضافت الوزارة أن "منظومات الدفاع الجوي [الروسية] المناوبة دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلجورود".

وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 120 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، وأربع مركبات، بالإضافة إلى مدفع هاوتزر عيار 122 ملم من طراز "دي-30".

وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" أفراد ومعدات لواء الهجوم الجبلي 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 37 في مناطق ستيبنوجورسك بمقاطعة زابوروجيه وتياجينكا بمقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 45 فردًا عسكريًا، ومركبة مشاة قتالية، ومركبتين، ومدفع هاوتزر من عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفع مدفعية ذاتية الدفع من طراز أكاتسيا عيار 152 ملم.

وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد على يد نظام كييف.