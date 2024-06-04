اليوم.. استمرار قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة

يستمر اليوم الثلاثاء قبول الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2024، حتى غد الأربعاء وبعد غدٍ الخميس، وذلك في ضوء الضوابط التي وضعتها الوزارة.

ووصلت أمس الأول الأحد، خطابات الندب لأعمال الثانوية العامة 2024، للإدارات التعليمية بالمحافظات تمهيدا لتوزيعها على المرشحين لأعمال امتحانات الثانوية العامة 2024.

قواعد قبول الاعتذارات عن أعمال الثانوية العامة

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن قواعد قبول الاعتذار عن الاشتراك في أعمال الندب لامتحانات الثانوية العامة للدور الأول 2024، كالآتي:

قومسيون طبى معتمد بتاريخ حديث وصورة ضوئية من البطاقة العلاجية.

إجازة بدون مرتب المستند الدال على ذلك.

العمل جزء من الوقت (صورة طبق الأصل من المستندات الدالة على الحالة معتمد من الإدارة التعليمية.

نسبة عجز 5%.

وجود طفل رضيع حتى سنتين + أصل شهادة ميلاد.

وجود طفل من ذوى الاحتياجات الخاصة( تقرير طبي + شهادة ميلاد).

وفاة الزوج أو الزوجة (شهادة وفاة لا تتجاوز العام).

الزوج يعمل بالمناطق النائية أو السفر خارج البلاد (خطاب معتمد من جهة العمل).

ندب الزوجين لأعمال الامتحانات (يقبل أحدهما فقط).

الحرمان من أعمال الامتحانات أو الإحالة للمحاكمة التأديبية.

“التعليم”: جاهزون لامتحانات الثانوية العامة

من جهته أكد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة، وحوكمة عملية الامتحانات، موضحًا أنه جرى فحص طلبات تحويلات الثانوية العامة لهذا العام والتي بلغت (١٢٧٥٠) وجرى قبول طلبات تحويلات لـ(٤٨٢٤) فقط، وذلك وفقًا للضوابط المنظمة.

كما أشار الوزير إلى أن مواصفات امتحانات الثانوية العامة، هذا العام هي نفس مواصفات العام الماضي، ويجرى سحب الأسئلة من بنوك الأسئلة وهناك لجنة تقوم بمراجعة الامتحان قبل الطباعة.

وأكد الدكتور رضا حجازي، جاهزية الوزارة لامتحانات الثانوية العامة والتي من المقرر أن تبدأ يوم 10 يونيو الجاري، مشيرًا إلى أن الوزارة تحرص على العمل على تهيئة المُناخ المناسب، والجيد، والآمن، لأبنائنا الطلاب، خلال فترة سير الامتحانات؛ بغية تحقيق امتحانات آمنة ومنضبطة.

ولفت الوزير، إلى عدم تغيير قواعد ومواصفات امتحانات الثانوية العامة مثل الأسئلة الموضوعية (الاختيار من متعدد)، والمبنية على قياس نواتج التعلم، وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب، فضلا عن الأسئلة المقالية.

كما استعرض الوزير الأعداد الخاصة بامتحانات الثانوية العامة لهذا العام، موضحًا أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة يبلغ (745086) طالبًا، وعدد لجان النظام والمراقبة الموزع عليها طلاب الثانوية العامة على مستوى الجمهورية (11) لجنة، ويبلغ عدد لجان الإدارة على مستوى الجمهورية (4) لجان، وعدد لجان سير الامتحان على مستوى الجمهورية (1981) لجنة، وعدد لجان التقدير على مستوى الجمهورية (7) لجان، كما يبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة على مستوى الجمهورية (84) مركزًا، وعدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان داخل السجون على مستوى الجمهورية (81) طالبًا، ويبلغ عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان من مستشفى 57357 ومعاهد الأورام على مستوى الجمهورية (38) طالبًا، وعدد الطلاب المكفوفين المتقدمين لأداء الامتحان (255) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب الدمج التعليمي المتقدمين لأداء الامتحان (3306) طالبًا، ويبلغ عدد طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا المتقدمين لأداء الامتحان (1646) طالبًا.

وأشار الوزير إلى أن عدد طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية (علوم) لهذا العام يبلغ ٤٣٤ ألف و٥٧٤ طالب وطالبة، أما شعبة (الرياضيات) ١٠٢ ألف و٨٢٧ طالب وطالبة، وشعبة (الأدبي) عددهم ٢٠٧ ألف و٦٨٥ طالب وطالبة، مؤكدا على أن زيادة نسبة عدد الطلاب للشعب العلمية، حيث بلغت نسبة عدد طلاب علمي علوم ٥٨%، وعلمي رياضة ١٤% بزيادة ٢% عن العام الماضي، وذلك لتوجه الدولة نحو تغير وظائف المستقبل وبالاهتمام بالباحثين، مضيفا أن نسبة طلاب الشعبة الأدبية كانت العام الماضي ٣٦% وانخفضت هذا العام لتصبح ٢٨%.

كما استعرض الوزير بيانا بأعداد أسئلة الامتحانات والدرجات المواد المضافة وغير المضافة للمجموع.

كما أكد الوزير، أن كتيبات المفاهيم المصاحبة لامتحانات المواد المضافة للمجموع، هى نفس كتب العام الماضي، موجهًا الطلاب بالاطلاع عليها من خلال موقع الوزارة، وبالنسبة لامتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع فلا يوجد لها كتب مفاهيم، باستثناء امتحانات الإحصاء لاحتوائها على المعادلات والقوانين.

كما أكد الوزير، أن التعريب مستمر لهذا العام، مما يمكن للطلاب الذين يدرسون باللغات من الإجابة باللغة العربية للتيسير عليهم.

ووجه الوزير الطلاب بالحرص الشديد عند كتابة البيانات والتأكيد من تطابق رقم نموذج الامتحان على ورقة إجابة البابل شيت وورقة إجابة الأسئلة المقالية وذلك بمتابعة الملاحظين داخل لجان الامتحان أيضا.

وقال الوزير: إن الوزارة حرصًا منها على مصلحة أبنائها الطلاب وتوفير جو مناسب للإجابة عن الامتحان وتحقيق تكافؤ الفرص، فإنه جرى التشديد على التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان واستخدام العصا الإلكترونية للكشف عن الإلكترونيات وذلك قبل دخول اللجنة، مع إمكانية المرور بالعصا الإلكترونية بين الصفوف أثناء الامتحان، وكذلك التأكيد على تدوير عمال المدارس بين الإدارات التعليمية.

كما شدد الوزير على السماح للطلاب بدخول اللجان بداية من الساعة الثامنة والنصف صباحًا، لإجراء عملية التفتيش، ودخول اللجان قبل الامتحان بعشر دقائق لإتاحة الوقت للطلاب لكتابة بياناتهم.

وفي هذا الإطار، أكد الوزير، أن غرفة العمليات تستطيع على الفور رصد أي طالب يقوم بمحاولة غش إلكتروني، ويجرى التحقيق مع الطالب بعد استكمال امتحاناته كاملة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.