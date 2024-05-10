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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

جرعة مخدرات زائدة تنهي حياة مدمن في المناشي

أرشيفيه
أرشيفيه
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أنهت جرعة مخدرات زائدة حياة مدمن داخل شقته بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر (المناشي) شمال محافظة الجيزة.

تلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل بجواره سرنجة تحتوي على مواد مخدرة وبسؤال أسرته افادوا بأن نجلهم مدمن مخدرات ورجحوا أن المتوفي تعاطي جرعة زائدة من المواد المخدرة ولم يتهموا أحدا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

أجهزة الأمن الأجهزة الأمنية العثور على جثة العثور علي جثة عاطل انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة النيابة العامة المواد المخدرة جرعة مخدرات زائدة شمال محافظة الجيزة مباشرة التحقيقات محافظة الجيزة