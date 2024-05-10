طارق الشناوى: الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا أدوات لنعيش حياة أفضل

أكد الناقد الفنى طارق الشناوى أن الذكاء الإصطناعي يمثل فزاعه للبعض، وحالة هلع للبعض الآخر، ولا يوجد أى مبرر لذلك، لأن التكنولوجيا هى أداه إخترعها الإنسان للوصول الراحه وتوفير الوقت والجهد، وأيضاً لتقديم كل شيئ بشل أكثر دقه وجودة.

وتابع الناقد الفنى طارق الشناوى فى تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز" أن الذكاء الإصطناعي لا يهدد أى من المبدعين سواء على مستوى الكتابة أو التمثيل أو الاخراج، ولا يمثل أى تهديد لأى عنصر من عناصر العمل الفنى، بل على العكس، هو سيعمل على تطويرها بشكل أفضل وأسرع.

وأضاف الناقد الفنى طارق الشناوى أن أى شيئ فى بداياته، يمثل مجهول لدى الكثير، والمجهول له رهبه وخوف وذلك لعدم إستيعابه فى البداية، وهو ما حدث مع إختراع "الكمبيوتر"، وما قيل عن تعض الكثير للجلوس فى منازلهم وإنقرض بعض المهن، وما حدث عكس ذلك حيث طور هذا الجهاز العمل وأخرجه بشكل أسرع وأكثر جوده، تحت قيادة الإنسان، لأن التكنولوجيا لا تنافس الإنسان ولكن خلقت لمساعدته.

يشار أن الذكاء الإصطناعي أثار الجدل خلال الفترة الماضية، حيث أصبح يستخدم فى الكثير من المجالات ومن ضمنها الفن، وهو ما يمثل خوف لدي البعض أن يحل محل بعض جوانب الفن مثل الكتابة، والتمثيل بشخصيات كمبيوترية من الذكاء الإصطناعي.