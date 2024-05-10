ماجدة موريس: "السرب" جمع عناصر الجذب الفني للجمهور .. والفن يوثق الذاكرة للتاريخ

أكدت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن الأفلام الوطنية ينتظرها الجمهور بشكل كبير لعدة أسباب، منها أن المشاهد يضمن أن العمل يقدم قضية وطنية تستحق المشاهدة، إلى جانب أن الأبطال يقدموا أفضل أداء تمثيلي لهم، وأن الأحداث تحمل الكثير من التصاعد الفني.

واضافت الناقدة الفنية ماجدة موريس فى تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز" أن أهم ما يميز فيلم السرب، هو أن الأحداث التى يطرحها الفيلم هي أحداث بالفعل عاشتها كل الأجيال الحالية فى المجتمع، كبيراً كان أو صغيراً، وهو ما يضيف للفيلم صبغة خاصة، وذلك لرغبة الجميع في معرفة المزيد عن تلك الوقائع.

وتابعت الناقدة الفنية ماجدة موريس أن الفن له دور توثيقي هام، وهو ما يؤكده اهتمام الدولة بتلك النوعية من الأعمال الفنية، وعلى سبيل المثال فى فيلم الممر أمر الرئيس بعرض الفيلم تلفزيونياً بدون فواصل، وهو يؤكد دور الفن الكبير فى تلك الأحداث.

وإختتمت موريس أنه لابد أن يجمع الفيلم جميع العناصر التى تجذب الجمهور، تحت مظله واحده اسمها "الجودة"، وهي التى يجعل العمل يعيش بين الأجيال ويضمن بقاؤه.

يذكر أن فيلم السرب يشارك في الموسم السينمائى الحالى، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً فور طرحه بدور العرض السينمائى، وأحداث الفيلم عن واقعة حقيقية من بطولات القوات الجوية فى الأخذ بالثأر من الإرهاب الخسيس.