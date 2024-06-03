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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يترأس قداسًا بالسويس

جانب من الصلاة
جانب من الصلاة
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ترأس المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة المُخلص الأسقفية بالسويس، بحضور العميد رتبة كنسية هاني شنودة راعي كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد.

تحدث رئيس الأساقفة في عظتهِ قائلاً: دعوة الكتاب المقدس لنا هي طاعة لتغيير حياتنا لحياة أفضل، ولكي نعيش تلك الحياة نحتاج إلى التقوى التي تُعدّنا للحياة الأبدية مع الله حتى بعد ما تنتهي حياتنا على الأرض.

واستكمل رئيس الأساقفة: الإيمان يجعلنا نحيا حياة الإجتهاد، حيث أن الإيمان الحقيقي ليس وهمًا فهو له علاقة بالواقع، إذ يعطينا الإيمان بكلمه الله معنى للحياه وإننا نعيش من أجل هدف في هذه الحياة.

واختتم رئيس الأساقفة: جميعنا نتأثر بكل الأحداث التي نمر بها ولكن كما ذُكر في الكتاب المقدس "مِنْ قِبَلِ الرَّبِّ َتَثَبَّتُ خَطَوَاتُ الإِنْسَانِ وَفِي طَرِيقِهِ يُسَرُّ (مز 37 :23)"، مستكملاً: بعض الخدمات تكون صعبه ويوجد فيها إنكار الذات ولأجل ذلك نحتاج لكثير من الإيمان، إذ يجعلنا الإيمان نتصالح مع الظروف الصعبة التي نمر بها.

المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية صلوات القداس الإلهي كنيسة الم خلص الأسقفية بالسويس العميد هاني شنودة راعي كنيسة الظهور الأسقفية ببورسعيد الإيمان الله