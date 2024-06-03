"مياه الشرب" تنظم ندوات توعوية وتثقيفية لرواد مراكز شباب ديرب نجم

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الاثنين، ضرورة تكثيف الندوات التوعوية والتثقيفية بالتنسيق بين المديريات المعنية لرفع الوعي الصحي والبيئي لدي المواطنين بمختلف أعمارهم السنية بأهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها كمورد هام ورئيسي للحياة وكذلك أهمية الحفاظ على البيئة من التلوث بالإضافة لإكسابهم مهارات إيجابية تعود بالنفع عليهم وعلى المجتمع في المستقبل.

ومن جانبه أشار المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي إلى قيام فريق التوعية بالشركة بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بتنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لرواد مراكز شباب ( صافور - إكوة المطور - الهوابر - صفط زريق ) التابعين لادارة شباب ديرب نجم وذلك لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك المياه في الحياه اليومية.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي الي قيام محمد مصطفي النجار مسؤول التوعية بفرع ديرب نجم بتقديم الندوات والتي تناولت الحديث عن التغيرات المناخية وآليات التكيف معها ، وكذلك التعريف بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وأهمية المشروعات القومية الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي واستعراض الخدمات التي تقدمها الشركة مثل خدمة الخط الساخن 125 لتلقي الشكاوى وكيفية التسجيل وتطبيق قراءاتي لتسجيل القراءات الفعلية وتم تنفيذ ورش عمل للتعرف على فنيات السباكة الخفيفة لصيانة الادوات الصحية بالمنزل وتوزيع مطبوعات ومطويات توعوية تحمل عدد من الرسائل الإرشادية.