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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عميد الكلية التكنولوحية بالقاهرة تتفقد سير أعمال الامتحانات

جانب من الجولة
جانب من الجولة
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تفقدت دكتورة عزة شكري عميد الكلية التكنولوجية بالقاهرة جامعة مصر التكنولوجية الدولية المشرف عليها صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني مشيرة إلى ضرورة توفير أجواء هادئة ومناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات .

 كما أكدت ضرورة تواجد أعضاء هيئة التدريس داخل قاعات الامتحانات للإجابة عن استفسارات الطلاب والإلتزام بكافة التعليمات التي حددتها الجامعة ، ومطابقة ورقة الأسئلة للمواصفات والمعايير ، وكذلك توفير الأطقم الطبية داخل الكلية أثناء فترة الامتحانات .

وقد أشاد الأمين العام لصندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء المشرف علي جامعة مصر التكنولوجية الدولية بالجهود المبذولة لتوفير سبل الراحة والهدوء والأجواء المناسبة للطلاب داخل قاعات الامتحانات بالكلية التكنولوجية بالقاهرة بفروع الجامعة بالفيوم وأسيوط .

 وشدد علي ضرورة سرعة الإنتهاء من أعمال التصحيح أولا بأول تمهيد لإعلان  النتائج عقب الإنتهاء من الامتحانات

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