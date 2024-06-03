اليابان: هبوط اضطراري لطائرتين مقاتلتين بعد تعرض إحداهما لمشكلة فنية

أفاد مسؤولون يابانيون بأن طائرتين مقاتلتين من طراز (F-35A) قامتا بهبوط اضطراري في مطار تجاري شمالي اليابان، اليوم الاثنين، دون وقوع إصابات أو أضرار.



وقال مسؤولو المطار - بحسب ما أوردته صحيفة (أساهي) اليابانية - "إن الطائرات المقاتلة كانت في رحلة تدريبية من قاعدة ميساوا الجوية، وهبطت بسلام في مطار أوموري المجاور بعد أن تعرضت إحداها لمشكلة فنية غير محددة، وطلبت الهبوط الاضطراري".



ومن جانبها، رفضت قوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية تقديم تفاصيل، بما في ذلك سبب الهبوط الاضطراري.. وقال المطار "إن المدرج أغلق لمدة 20 دقيقة تقريبا بسبب الهبوط الاضطراري قبل أن تعود العمليات إلى طبيعتها".



ويعد هذا الحادث هو الأحدث ضمن سلسلة من المشاكل المتعلقة بالتدريب على الطيران من جانب الجيش الياباني، وفقا للصحيفة اليابانية.