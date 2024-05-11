الجرعة الأخيرة.. دفن جثة شاب عُثر عليه داخل شقته بمنشأة القناطر

صرحت جهات التحقيق بالجيزة، بدفن جثة شاب مات إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة بمنطقة المناشي بمركز منشأة القناطر، وذلك عقب مناظرة الجثة والاطلاع على تقرير الطب الشرعي بأسباب الوفاة، وكلفت المباحث بإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة.

الجرعة الأخيرة

كشفت التحريات أن الشاب المتوفي والذي يدعى "محمد م."،40 سنة، عاطل، مات إثر تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وأنه يرتدي ملابسه كاملة ويوجد بجواره "سرنجة" بها آثار مواد مخدرة، حقن نفسه بها سلفا يرجح أن تكون السبب في وفاته.

البداية بتلقي المقدم أحمد عكاشة رئيس مباحث مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها العثور على جثة أحد الأشخاص داخل شقته بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة عاطل بجواره سرنجة تحتوي على مواد مخدرة وبسؤال أسرته أفادوا بأن نجلهم مدمن مخدرات ورجحوا أن المتوفي تعاطى جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولم يتهموا أحدًا بالتسبب في ذلك ونفوا وجود شبهة جنائية في الواقعة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.