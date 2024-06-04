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الثلاثاء 04 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بعد أدائها امتحان نهاية العام.. اختفاء طالبة في ظروف غامضة بالفيوم

الطالبه المختفيه
الطالبه المختفيه
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اختفت فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، وتدعى أميرة سعيد محمد، بحي المدينة الصناعية بمحافظة الفيوم في ظروف غامضة، وتم تحرير محضر رسمي بقسم اول شرطة الفيوم من قبل اسرتها بعد فشل أسرتها في العثور عليها، وناشدت الأسرة كل من يتعرف عليها يبلغ السلطات المختصة.

قال سعيد محمد والد الفتاه المختفية في تصريحات خاصة، إن ابنتي  تبلغ من العمر 17 عاما وانتهت من أداء امتحانات نهاية العام، حيث أنها طالبة بالصف الثاني الفني، ويوم الاحد قامت والدة الفتاة المختفية بالبحث عنها داخل المنزل لتكتشف اختفاءها.

وأضاف والد الفتاه المختفية إن ابنته تم البحث عنها في كل مكان يمكن أن تذهب إليه عند أقربائها أو أصدقائها، ولم نجدها، تم عمل محضر في قسم شرطة أول الفيوم، لافتا إلى أنها أول مرة تغيب عن المنزل، وأنهم نشروا استغاثتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وطلبوا من الناس المساعدة في العثور عليها.

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اختفاء طالبة محافظة الفيوم والد الفتاه المختفية قسم شرطة أول الفيوم