الإمارات تستنكر تصريحات نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية بغزة

أعلن وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تستنكر تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول دعوتها للمشاركة في إدارة مدنية لقطاع غزة.

وشددت دولة الإمارات العربية المتحدة على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو لا يتمتع بأي صفة شرعية تخوله باتخاذ هذه الخطوة.

وأمس الجمعة، صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليتم منح فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية، وقدمت 143 دولة كامل الدعم لمنح فلسطين عضوية الأمم المتحدة "الكاملة".

ومنذ قليل، أعلنت وزارة الخارجية الفرنسية، أن العملية الإسرائيلية في رفح الفلسطينية سوف تؤدي إلى كارثة إنسانية، جاء ذلك حسبما ذكرت قناة "الحدث" الإخبارية.

وأضافت الخارجية الفرنسية، أن قطاع غزة لا يوجد بة منطقة آمنة للمدنيين، كما دعت إسرائيل إلى ضرورة وقف فوري لعمليتها في مدينة رفح الفلسطينية دون تأخير.